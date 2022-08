Outcast 2: A New Beginning mit neuen Eindrücken

Mit Outcast 2 kehrt man 20 Jahre nach dem ursprünglichen Action-Adventure-Hit zurück, das als Pionier des Genres nichtlinearer Open-World-Spiele gilt. Noch einmal schlüpft man in die Rolle von Cutter Slade und besucht die spektakuläre Alien-Welt von Adelpha. Auferstanden von den allmächtigen Yods, ist er zurückgekehrt und findet die Talaner versklavt, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt und seine eigene Vergangenheit mit den einfallenden Roboterkräften verflochten. Es liegt nun an ihm, auf eine neue Mission zu gehen und den Planeten erneut zu retten.

What do you think?