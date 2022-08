Gothic Remake für PS5 zeigt sich im neuen Trailer

„Wir sind bereit für die Herausforderung, ein vollständiges Gothic-Remake zu entwickeln, das der ursprünglichen Erfahrung so treu wie möglich bleibt und die atmosphärische Welt von Gothic in einen hochwertigen Look versetzt und bestimmte Spielmechaniken sorgfältig modernisiert.“

Zum Remake an sich ergänzt man: König Rhobar II benötigt große Mengen magischen Erzes, um mächtige Waffen zu schmieden, und betreibt aus diesem Grund mit allen verfügbaren Häftlingen in Khorinis Minen. Um diese Häftlinge von der Flucht abzuhalten, beauftragt der Monarch seine besten Magier mit der Beschwörung einer magischen Barriere. Aber etwas läuft schief. Die Magie gerät außer Kontrolle und eine Meuterei verwandelt das Minental in ein gesetzloses Gebiet, das von den brutalsten Häftlingen beherrscht wird.

