Outriders – Erfolgreicher Start mit 3.5 Millionen Spieler

Trotz anfänglicher Probleme hat der Loot-Shooter Outriders von Square Enix und People Can Fly einen erfolgreichen Start hingelegt. Im Release-Monat Mai konnte man hier weltweit mehr als 3,5 Millionen Unique Players vorweisen.

Damit stehen die Chancen für Outriders gut, dass hier das nächste potenzielle Blockbuster-Franchise wachsen kann, auf gleicher Stufe mit Destiny & Co.

„Mit über 3,5 Millionen Unique Players, einer durchschnittlichen Spielzeit von über 30 Stunden und einem extrem hohen Engagement für das kooperative Spiel freuen wir uns zusammen mit dem großartigen Team von People Can Fly sehr über diesen ersten Erfolg“, so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios.