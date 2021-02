Outriders – Vorschau auf die Demo & Gameplay-Special

Square Enix und Crystal Dynamics gewähren heute einen Vorgeschmack auf die Demo von Outriders, die am morgigen Donnerstag erscheint.

Der Outriders Broadcast #5 gewährt einen Einblick in die umfangreichen Inhalte, die die Demo am 25. Februar bieten wird. Das gesamte erste Kapitel der Outriders-Kampagne steht dabei zur Erkundung zur Verfügung. Die Demo bietet ca. drei Stunden Gameplay mit mehreren Charakter-Slots und allen vier Klassen im Spiel: Verwüster, Pyromant, Technomant und Assassine. Ein weiteres Video schlüsselt zudem in 10 Punkten auf, warum man die Demo unbedingt spielen sollte.

Die Outriders Demo ist ab morgen Abend ca. 18:00 Uhr für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, und PC (Steam) verfügbar. Um die Demo in Deutschland auf PlayStation-Systemen kostenlos herunterladen zu können, wird eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. Wer keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann die Demo ebenfalls downloaden. Dann muss der übliche Altersverifizierungsprozess durchlaufen werden.

Outriders erscheint am 01. April 2021.