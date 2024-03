Outward 2 möchte alles anders machen

„Wir möchten, dass Nine Dots für die Spieler ein aussagekräftiger Name ist. Diese drei Spiele sind ein Statement dafür, wer wir sind; welche Konzepte bewegen uns, welche Art von Spieldesign werden wir vorschlagen? Wir wollen das Publikum und das Medium respektieren und Mehrwert für beide schaffen“, sagte Guillaume Boucher-Vidal, CEO von Nine Dots Studio.

In dieser ist zu lesen, dass „das Spielerlebnis in jeder Hinsicht verbessern“ möchte. Spieler erkunden hier erneut eine atemberaubende Welt mit einem ganzjährigen Event-Kalender, unvergleichlichen, einzigartigen Begegnungen und raffinierten Kämpfen, die es zu erkunden gilt. Das Kampfsystem wurde hierzu rundum erneut, einschließlich der von den Fans gewünschten Dual-Wielding-Funktion.

Nine Dots hat die Fortsetzung „Outward 2“ angekündigt, mit der man das Fantasy-RPG komplett umkrempeln möchte. Die ersten Details verrät der Entwickler in der offiziellen Ankündigung.

What do you think?