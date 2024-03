Amerzone: The Explorer’s Legacy Remake – Klassiker für PS5 angekündigt

„Amerzone: The Explorer’s Legacy“ entführt die Spieler auf eine bezaubernde Reise voller Erkundungen in einem mysteriösen lateinamerikanischen Reich, das von der Natur zurückerobert wurde. Hier erforschen Spieler eine Welt voller Geheimnisse und Wunder, die hinter jeder Ecke ein Abenteuer verspricht.

Das Spiel erschien ursprünglich 1999 und wird in diesem Jahr neu für PS5, Xbox Series X|S und PC aufgelegt. Die Spieler können in „Amerzone: The Explorer’s Legacy“ noch einmal in fesselnde Story eintauchen und die atemberaubenden Grafik genießen. Diese moderne Interpretation von „Amerzone“ wird die Nostalgie neu entfachen und gleichzeitig ein frisches, aufregendes Abenteuer bieten, heißt es in der Ankündigung.

