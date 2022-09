Overwatch 2 – FTUE-Feature sorgt schon jetzt für Frust, Launch Trailer online

Das FTUE-Feature wird allerdings nur auf Spieler angewendet, die sich nach dem Release am 04. Oktober 2022 bei Overwatch 2 anmelden, so dass bisherige Spieler, die von Overwatch aus wechseln, nicht davon betroffen sind.

„Diese konzentrierte Erfahrung erleichtert neuen Spielern den Einstieg in die Welt von Overwatch, indem sie ihnen auf zugängliche Weise verschiedene Modi, Regeln und andere hochrangige Aspekte des Spiels beibringen“, so Blizzard „Die meisten FTUE-Beschränkungen werden in einer Gruppe aufgehoben, sodass sich neue Spieler jederzeit mit ihren Freunden zusammenschließen können, um fast alle Spielmodi zu spielen. Kompetitiv ist die Ausnahme von dieser Regel, da neue Spieler eine bestimmte Herausforderung abschließen müssen, um auf diesen Spielmodus zugreifen zu können.“

Um diese auch spielen zu können, führt man die First Time User Experience (FTUE) ein, mit dem man die Spieler nach und nach an Overwatch 2 heranführen möchte. Alleine um die original Helden freizuschalten, müssen 100 Matches in Overwatch 2 gespielt werden. Damit nicht genug, sind 50 Quick Play Matches notwendig, um an den kompetitiven Runden teilnehmen zu können.

Während man auf der einen Seite die Loot-Boxen komplett entfernt und einem die Möglichkeit gibt, die Helden und Inhalte auch so freizuschalten, ist dafür ordentlichen Grinden notwendig. Insgesamt sind es 35 Helden, die sich in Overwatch 2 freischalten lassen, darunter drei brandneue Gesichter.

