OVRDARK: a Do Not Open Story erscheint 2024 für PS VR2

Ursprünglich als PS VR2-Port angekündigt, erscheint Do Not Open im nächsten Jahr als eigenständiger Titel unter OVRDARK: a Do Not Open Story. Das bestätigte Perp Games im Zuge des jüngsten VR-Line-Ups.

Während der Entwicklung der PS VR2-Version habe man festgestellt, dass die aktuellen Möglichkeiten weit über das hinausgehen, was man ursprünglich mit Do Not Open vor hatte. Um dies auch zu nutzen, wird OVRDARK: a Do Not Open Story eine eigenständige Erfahrung, die von Grund auf für PS VR2 erschaffen wird.

Zum Spiel selbst heißt es:

„Bei ihrer Ankunft passiert etwas Seltsames, denn das Haus ist komplett verschlossen und eine beunruhigende Atmosphäre herrscht. Ohne genau zu wissen, wie, eröffnet sich die Gelegenheit, das Haus zu betreten und herauszufinden, was hier passiert ist, aber alles ist unheimlich still und keine Spur von Julia, Ann oder Mike, aber das wird einen Ermittler und persönlichen Freund von Goreng nicht für lange aufhalten zehn Jahre davon entfernt, Antworten zu wollen. Dies ist der Beginn eines neuen Abenteuers, das die wahre Geschichte dessen erzählt, was in einer schicksalhaften Nacht im November 2019 im Haus der Gorengs geschah.“

OVRDARK: a Do Not Open Story ist damit eine direkte Fortsetzung von Do Not Open, das die Serie zu neuen Schrecken und Herausforderungen in der Welt der virtuellen Realität führt.

Das Spiel wird laut Perp Games das ultimative Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem man die makabre Verbindung zwischen OVRDARK: a Do Not Open Story und Do Not Open entdeckt und der nur die Tapfersten entkommen können.

Es gibt sogar eine offizielle Warnung des Publisers, denn OVRDARK: a Do Not Open Story ist ein äußerst intensives und beängstigendes Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem man den Horror in seiner bislang fesselndsten Form begegnen wird.