PAC-MAN bekommt ein eigenes LEGO-Set

Mit über 2600 Teilen richtet sich das PAC-MAN Set in erster Linie an erwachsene LEGO-Bauer und hat das Potenzial zu einem echten Kult-Set.

Das Videospiel PAC-MAN wurde am 22. Mai 1980 von Bandai Namco Entertainment Inc. (früher Namco) in Japan veröffentlicht und ist seitdem zu einem kulturellen Symbol geworden. Die Zusammenarbeit mit LEGO zeigt unter anderem, dass die berühmte gelbe Farbe von PAC-MAN von der charakteristischen Farbe der LEGO Gruppe inspiriert wurde.

Das neue LEGO Set zeigt eine Arcade-Version von PAC-MAN , in der sich einige der Moves des Spiels nachstellen lassen. Zusätzlich können große, farbenfrohe Bausteinversionen von PAC-MAN, BLINKY und CLYDE kreiert werden, um sie auf einem Sockel zu drehen oder sie auf dem Automaten auszustellen. Außerdem ist eine Darstellung einer weiblichen Minifigur, die PAC-MAN an einem Arcade-Automaten spielt, im Inneren des Gehäuses versteckt und es gibt sogar einen echten Münzschlitz mit Beleuchtung.

Bandai Namco feiert in diesem Jahr das 43-jährige Jubiläum der PAC-MAN Serie, die sich dafür mit LEGO zusammentun und ein eigenes Set veröffentlichen. Dieses erinnert an die nostalgischen Zeiten der Arcade-Automaten und bietet sogar einige mechanische und elektrische Features.

What do you think?