PayDay 3 – Ersehnter Patch verschiebt sich, Progression-System wird überarbeitet

„Wir haben euch gehört und arbeiten an einer Reihe von Änderungen am Fortschrittssystem“, sagt Producer Andreas Penninger. „Ich kann noch nicht genau sagen, was genau. Wir arbeiten daran, dann werden wir es testen und verifizieren, um sicherzustellen, dass es unseren Vorstellungen entspricht und auch auf eurem Feedback basiert.“

Kritik gibt es nämlich auch am Progression- und XP-System, mit dem sich die Spieler nicht anfreunden können. Unter anderem stellt es sich als schwierig dar, weitere Gadgets und Fähigkeiten freizuschalten, was den Spielspaß ungemein ausbremst. XP sind zudem an Herausforderungen gebunden, teils sogar Waffen-spezifisch, was mitunter dazu geführt, dass man die Heists völlig ignoriert.

PayDay 3-Spieler haben es in diesen Tagen nicht leicht, die nicht nur einen misslungenen Start über sich ergehen lassen mussten, Kritik gibt es auch am Progression-System und einem nun verschobenen Update.

