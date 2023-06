PAYDAY 3 – für diese Collector’s Edition würde man „töten“, jetzt vorbestellen

Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht“, und dank jahrelanger Erfahrung und eines mysteriösen neuen Mitspielers in der kriminellen Unterwelt bekommt die Gang schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände, bei denen sie ihre explosive Visitenkarte für die Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt hinterlassen.

PAYDAY 3 entsendet die Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten – New York City oder Big Apple. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehren aus dem Ruhestand zurück und findet sich inmitten einer unbekannte Bedrohung wieder, die die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen“ Seite des Gesetzes zu leben.

What do you think?