Perfect for PS5 – Sony pusht eigene TVs mit exklusiven PS5 Features

Sony rückt noch einmal die Vorteile der PlayStation 5 im Zusammenspiel mit den eigenen Sony Bravia TVs in den Mittelpunkt, die sich demnächst über ein paar exklusive Features freuen können.

Die Modelle Z9J, A90J, A80/83/84J, X95J und X90J wurden hierzu speziell für die perfekte Zusammenarbeit mit der PlayStation 5 entwickelt, um ein fantastisches Spielerlebnis mit beeindruckendem Bild und Ton zu bieten.

Zu den exklusiven Features gehören unter anderem Auto HDR Tone Mapping und der Auto Genre Picture Mode, der schwer nach ALLM klingt. Alle Modelle unterstützen natürlich Framerates von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, eine superscharfe 4K-Auflösung, sowie HDMI 2.1. Darüber hinaus können überzeugt man mit einem geringen Input-Lag von nur 6,0 ms beim Z9J und 8,5 ms bei den anderen BRAVIA XR TV-Modellen, was zu einer außergewöhnliche Laufruhe und Reaktionsfähigkeit bei Shootern, Sport und High-Performance-Games führt.

„Wir freuen uns, unseren Kunden in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment neue Features anbieten zu können, um ihr Spielerlebnis zu verbessern“, sagte Tyler Ishida, Vice President of Consumer Business Group, Sony Electronics Inc. „Mit erstklassiger Bildqualität, niedrigem Input-Lag und das Hinzufügen von Auto HDR Tone Mapping und Auto Genre Picture Mode können wir mit Zuversicht sagen, dass BRAVIA XR Fernseher ‚Perfect for PlayStation 5‘ sind.“