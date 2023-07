Phantom Blade Zero Demo & ein neues Gameplay

Auf der China Con hat Entwickler S-Game am vergangenen Wochenende neues Material zu Phantom Blade Zero gezeigt, sowie eine spielbare Demo zum Action-RPG angekündigt. Damit gab es auch einen neuen Blick auf Phantom Blade: Executioners, eine Prequel-Story, die noch in diesem Jahr als Sidescroller erscheint.

Phantom Blade Zero ist wohl das, was man von einem Ghost of Tsushima-Nachfolger erwartet, allerdings mit einem tiefem, düsterem Artstyle, rasanten Kämpfen und einer fiktiven Welt, die chinesische Kampfkunst und Steampunk verbindet.

Der Spieler schlüpft in Phantom Blade Zero in die Rolle von Soul, einem vom Orden verbannten dunklen Räuber, der sich auf einen Rachefeldzug begibt und dabei die dunkelsten Geheimnisse von Wulin aufdeckt. Dieser wird am Mord eines Patriarchen des Ordens beschuldigt und muss sich daher gegen mächtige Feinde und unmenschliche Monstrositäten beweisen, während man gleichzeitig die Hinterleute aufspürt, bevor seine Zeit abläuft.

Einen Vorgeschmack auf Phantom Blade Zero gibt es in einer spielbaren Demo, die laut S-Game rund 30 Minuten umfasst und 2024 erscheint.

Phantom Blade Zero mit 60fps auf PS5

An anderer Stelle wurden die technischen Spezifikationen von Phantom Blade Zero bestätigt, wonach das Action-RPG auf PS5 in 2K bei 60fps und 4K bei 30fps läuft. Zudem strebt man Raytracing-Support auf PS5 an, wobei die endgültige Performance erst mit der finalen Entwicklung feststehen dürfte. Der Entwickler selbst spricht von 45 bis 50fps für eine stabile Gameplay-Erfahrung. So oder so möchte man mit visuellen Details beeindrucken, vor allem im Kampf:

„Für unser Kampfsystem, bei dem Geschwindigkeit, Variabilität und Geschmeidigkeit im Vordergrund stehen, ist die Aufrechterhaltung einer stabilen Framerate bei gleichzeitig beeindruckenden visueller Effekten von entscheidender Bedeutung.“ Wccftech

Hardware-seitig möchte man zudem alle Controller-Feature nutzen, die auf der jeweiligen Plattform zur Verfügung stehen. Details dazu nannte man aktuell aber noch keine.

Wann Phantom Blade Zero erscheint, ist derzeit noch offen.