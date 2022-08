Als Spieler stürzt man sich in dynamische Hack-and-Slash-Battles in lebendigen, aber tückischen Fantasiewelten, die mit einer Theaterkulisse verwoben sind. Man in alle Richtingen rutsche, sprinten und ausweichen, um das großes Finale zu erreichen.

Zum Spiel selbst heißt es: Als Dämonen Jolenes Mutter entführen, muss der Teenager die Bühne betreten und sie retten – aber in der Welt der Theaterstücke und Requisiten sind die Dinge nicht immer so, wie sie scheinen.

All In! Games und Entwickler Ironbird Creations haben mit Phantom Hellcat einen dynamischen Action-Slasher angekündigt, der für Konsolen und den PC erscheint.

