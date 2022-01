PlayStation Now im Februar, das neue Line-Up enthüllt

Nach PlayStation Plus stehen nun auch die neuen Spiele für PlayStation Now im Februar fest, die Sony soeben enthüllt hat.

Mit dabei sind demnach Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Death Squared, Little Big Workshop und Through the Darkest of Times, die ab dem 1. Februar 2022 zum Streaming oder Download zur Verfügung stehen.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen.

Auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden. Jeden Monat kommen so neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im Januar bereicherten die Videospiel-Perlen Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed, Unturned, Super Time Force Ultra und Kerbal Space Program: Enhanced Edition die Bibliothek von PlayStation Now.