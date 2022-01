CD Projekt arbeitet an neuem Singleplayer GWENT-Spiel

CD Projekt arbeitet offenbar an einem neuen GWENT-Spiel, das als Singleplayer-Erfahrung erscheinen soll. Und zwar noch in diesem Jahr.

Das meldet aktuell IGN, die sich dabei auf GWENT Comms Lead Paweł Burza berufen. Dieser sagte:

„Es ist kein weiteres Witcher Tales, sondern etwas anderes. Unser Ziel ist es, Spielern, die es dem kompetitiven Mehrspieler-Gwent vorziehen, einen fesselnden Singleplayer-Modus zu bieten.“

Bereits im Dezember deutete CD Projekt an, dass man derzeit an etwas arbeitet, das man schon sehr bald enthüllen wird. Dies würde auch in den Zeitplan mit dem vermuteten Release in diesem Jahr zusammenpassen, den IGN im Oktober sieht.

Das original GWENT erhält dann nämlich neue Karten im April, Juli, Oktober und Dezember, was mit dem Release des neuen Spiels zusammenfallen könnte.

Abseits dessen arbeitet CD Projekt noch immer an Cyberpunk 2077, zu dem demnächst wohl der PS5 und Xbox Series Release ansteht, wenn aktuelle Hinweise richtig liegen sollten. Ebenso steht noch der Release von The Witcher 3 auf den neuen Konsolen an.