PlayStation Now im Januar 2022, das sind die neuen Spiele

Neben dem kommenden PlayStation Plus Line-Up wird auch die Bibliothek von PlayStation Now in diesem Januar neu aufgefüllt. Welche Spiele neu dazu kommen, verraten wir euch nachfolgend.

Mit dabei sind demnach Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Fury Unleashed, Unturned, Super Time Force Ultra und Kerbal Space Program: Enhanced Edition, womit wieder verschiedene Geschmäcker angesprochen werden.

Die PlayStation Now Spiele im Januar

Mortal Kombat 11

Final Fantasy XII: The Zodiac Age,

Fury Unleashed, Unturned,

Super Time Force Ultra

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Der Spielekatalog von PlayStation Now bietet für Nutzer eine schnelle und unkomplizierte Übersicht aller aktuellen PS Now-Titel. Wer PlayStation Now ausprobieren möchte, der kann den Dienst weiterhin für eine Woche kostenfrei testen und findet den entsprechenden Download dazu im PlayStation Store.

Danach kostet der Service entweder 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr, einschließlich dem Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Während die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 online gestreamt werden können, besteht für PlayStation 4-Spiele die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen.

Wer PlayStation Now am PC genießen möchte, kann so eigentlich PlayStation-exklusive Spiele via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern spielen.