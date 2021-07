Playstation Now im Juli – Neue Spiele bestätigt

Sony hat heute das neue Playstation Now Line-Up für den Juli bestätigt und es sind einige echte Kracher dabei!

Revolverhelden machen in Red dead Redemption 2 den wilden Westen unsicher, in God of War könnt ihr den Göttern der nordischen Mythologie eins auf den Deckel geben und Nioh 2 verbindet Souls-Like mit japanischer Folklore und Samurai.

Red dead Redemption 2

Lange mussten Fans auf einen Nachfolger zu Red dead Redemption warten. Doch das Warten hat sich letztendlich absolut gelohnt!

Red dead Redemption 2 setzt neue Open-World Maßstäbe, bietet eine packende Geschichte und jede Menge Action. Die technische Umsetzung des Wilden Westen gehört bis heute zu den eindrucksvollsten Leistungen der letzten Jahre.

Die Handlung spielt vor dem ersten Teil und beleuchtet das Leben der Gang, die ihr im Erstling zur Strecke bringen musstet. Neben einigen tollen Wendungen warten viele klasse inszenierte Missionen, die teilweise direkt es Spaghetti-Western stammen könnten.

God of War

Jahre lang schnetzelte sich Kriegsgott Kratos durch die griechische Mythologie und auf den Thron des Olymp. Da es in der Ägais nichts mehr zu tun gibt, verschlägt es den meistens mies gelaunten Schlächter im Reboot der Reihe in den hohen Norden.

Doch auch hier findet Kratos keine Freunde. Relativ schnell beginnt der Feldzug gegen die nordgermanischen Götter aus der Edda. Technisch ist das übrigens absolut sehenswert!

Spielerisch ändert sich nicht viel im Vergleich zu den Vorgängern. Es wird blutig und actionreich. Die größte Neuerung ist wohl Kratos Sohn, der dem Vater während der gesamten Handlung zur Seite steht und die Geschichte ein wenig dreidimensionaler gestaltet.

Nioh 2

Nioh ist für viele einfach Dark Souls in Japan. Grundsätzlich ist das auch gar nicht so falsch, die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand. Dennoch schaffte es der Titel, einige neue Ideen in das Genre zu bringen.

Im Nachfolger Nioh 2 ist alles ein bisschen schöner, größer und besser ausgearbeitet. Ihr seid nicht mehr an einen Charakter gebunden und die Welt ist insgesamt abwechslungsreicher gestaltet.

Wer sich für die japanische Folklore begeistern kann oder einfach auf Samurai abfährt (und eine hohe Frusttoleranz mitbringt), sollte hier einen Blick wagen.

Olympia, Judgement, Sonic

Darüber hinaus gibt es weitere interessante Spiele. Ihr könnt euch an die Olympischen Spiele in Tokyo wagen, Sonics neuestes Abenteuer erleben oder den Krimikracher Judgement von den Yakuza-Machern ausprobieren.

Die Spiele sind ab dem 06. Juli verfügbar.