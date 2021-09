PlayStation Now im September, inkl. Final Fantasy

Sony hat heute das finale PlayStation Now Line-Up für den Monat September vorgestellt, die kostenlos und innerhalb des Abos gespielt werden können.

Mit dabei sind diesmal TEKKEN 7, Killing Floor 2, Windbound, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition, Ghost of a Tale und Moonlighter, die ab dem 7. September in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen.

Monatlich kommt ab sofort außerdem ein weiterer Final Fantasy-Titel dazu, wie erst vor wenigen Tagen angekündigt. Den Anfang macht hier FINAL FANTASY VII, gefolgt von:

Final Fantasy VIII Remastered | 5. Oktober

Final Fantasy IX | 2. November

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster | 7. Dezember

Final Fantasy XII The Zodiac Age | 4. Januar 2022

Diese Spiele verlassen PlayStation Now

Dafür verlassen auch wieder einige Titel die Bibliothek, darunter The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Observation, World War Z und BloodRayne: Betrayal.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.