PlayStation Plus Extra / Premium im März: Das neue Line-Up steht fest

Das neue Spiele Line-Up bei PlayStation Plus Extra / Premium in diesem März steht fest, das eine neue Auswahl an Blockbuster Games, Indies und weiteren Classics umfasst. Wir haben eine kurze Übersicht dazu.

Der Headline-Titel im März ist das Remake zu Resident Evil 3 für PS5 und PS4. Damit erleben Spieler den schrecklichen Untergang von Raccoon City in einer Neuinterpretation des Survival-Horror-Klassikers von 1999. Jill Valentine entkommt einer Stadt, die von einem grausamen Virusausbruch heimgesucht wird, wobei Zombies nicht die einzige Bedrohung sind, die es auf sie abgesehen haben. Die unzerstörbare Biowaffe Nemesis T-Type ist auf der Jagd und nutzt ein Arsenal leistungsstarker Waffen, um euch durch Raccoon City zu verfolgen.

Mit dabei ist außerdem die NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, in der die Spieler in die Teams der NBA und WNBA einsteigen, mit legendären Spielern auf der einen Seite oder einer eigenen Mannschaft im MyTeam-Modus.

Superhelden-Action gibt es in Marvel’s Midnight Suns, dem Strategiespiel von Fireaxis, das für PS5 und PS4 bei PlayStation Plus verfügbar sein wird. Noch mehr Superhelden gibt es mit LEGO DC Supervillains für PS4.

PlayStation Plus Extra / Premium Line-up März 2024

PlayStation Plus Line-Up in der Übersicht

Welche Spiele außerdem bei PlayStation Plus verfügbar sein werden, haben wir nachfolgend aufgelistet:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

PlayStation Plus Classics

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

Gods Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R

Die neuen Spiele bei PlayStation Plus Extra / Premium sind ab dem 19. März verfügbar. Damit verlassen gleichzeitig sieben Spiele das Line-up, einschließlich Civilization VI, Tchia, Ghostwire: Tokyo, NEO: The World Ends With You, Haven, Code Vein und Outer Wilds.