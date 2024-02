PlayStation Plus: Diese 7 Spiele gehen bald von Bord

Seit wenigen Stunden ist das neue PlayStation Plus Line-up in den Stufen Extra und Premium verfügbar. Das bedeutet auch, dass der Countdown für weitere Spiele abläuft, die im März entfernt werden.

Wer die Chance noch ergreifen möchte, muss sich daher beeilen, denn die folgenden 7 Spiele fallen im März weg und können danach nur noch erworben werden, um sie weiterzuspielen. Dies betrifft:

Civilization VI (PS4)

Tchia (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

NEO: The World Ends With You (PS4)

Haven (PS5, PS4)

Code Vein (PS4)

Outer Wilds (PS5, PS4)

Besonders lohnen tun sich Code Vein und Ghostwire: Tokyo, die unter die AAA-Kategorie fallen. Outer Wilds, Haven und Tchia sind kommen aus dem Indie-Sektor, waren aber mehr Geschmacksache.

Nicht zu vergessen, bald werden die Spiele der Stufe Essential aktualisiert, die bis dahin zumindest in der Bibliothek gesichert werden müssen. Darunter befinden sich Foamstars, Rollerdrome und Steelrising.

Genug Ersatz gibt es dafür ab heute, einschließlich neuer Highlights wie Need for Speed Unbound, zu dem gerade erst die Season 2 Roadmap angekündigt wurde, Tales of Arise oder Assassin’s Creed Valhalla.

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

Lego Worlds | PS4

Lego Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

