PlayStation Plus: Der März bringt einen zusätzlichen Bonus-Titel

Sony hat das PlayStation Plus Line-up für den nahenden März vorgestellt, bei dem man sich diesmal auf einen Bonustitel und damit auf insgesamt 4 Spiele freuen kann.

Den Anfang macht der zuvor geleakte Titel SiFu, in dem man in die Rolle eines Martial Arts-Fighters schlüpft. Dieser wird um „F1 23“ ergänzt, das in Kürze erste „F1 24“ Inhalte liefert, sowie „Hello Neighbor 2“ und „Destiny 2: Witch Queen“ in Vorbereitung auf die neue Erweiterung in diesem Jahr.

Das bieten die PS Plus Titel im März

F1 23 ist das jüngste Kapitel mit dem spannenden Story-Modus „Braking Point“, der rasantes Drama und hitzige Rivalitäten bietet. Spieler kämpfen hier Rad-an-Rad auf den neuen Rennstrecken in Las Vegas und Katar und verdienen Belohnungen und Upgrades in der F1 World.

Von Sloclap kommt Sifu, in dem man dem jungen Kung-Fu-Schüler auf dem Weg der Rache auf der Jagd nach den Mördern seiner Familie folgt. Einer gegen alle, er hat keine Verbündeten und unzählige Feinde. Er muss sich auf seine einzigartige Beherrschung des Kung-Fu verlassen, um zu siegen und das Erbe seiner Familie zu bewahren.

Hello Neighbor 2 lädt die Spieler in die scheinbar ruhige Stadt Raven Brooks ein, in der jeder etwas versteckt. Als investigativer Journalist decken Spieler die dunkelsten Geheimnisse ihrer Nachbarn und den Fall von Mr. Peterson auf, dem berüchtigten Antagonisten von Hello Neighbor.

PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele im März 2024

In Destiny 2: Witch Queen tauchen die Spieler in Savathûns Thronwelt ein, um das Geheimnis aufzudecken, wie sie und ihr Lucent Hive das Licht gestohlen haben. Savathûns Thronwelt ist ein verdrehtes Wunderland voller Korruption und Pracht und beherbergt ein fragiles Kräftegleichgewicht. Von ihrem Palast bis zum Sumpf ist hier alles zu finden, was sie verbirgt.

Abschließend bekommen PlayStation Plus-User in The Finals ein einzigartiges Kosmetikpaket, das zwei verschiedene Sätze militärischer Outfits und Waffen-Skins enthält, darunter 2 Epic Outfits und 12 Epic Weapon Skins.

Die neuen Spiele ab dem kommenden Dienstag verfügbar. Gleichzeitig werden damit die Februar-Spiele entfernt, einschließlich Foamstars, Rollerdrome und Steelrising, die bis dahin in der eigenen Bibliothek gesichert werden müssen.