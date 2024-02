PlayStation Plus im März: Leak offenbart echten Martial-Arts Hit

Sifu spielt vor der detailgetreuen Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der die Spieler ein uraltes Geheimnis lüften und ihre Fähigkeiten in einer Reihe schwieriger Kämpfe bis an die Grenzen austesten müssen. Um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden, müssen sich die Kämpfer auf die Beherrschung des Kung Fu und einen magischen Anhänger verlassen, der sie nach dem Tod wiederbelebt. Doch der Preis der Magie ist hoch und lässt sie mit jeder Wiederbelebung drastisch altern: Zeit ist der Preis der Rache.

Das PlayStation Plus Line-up für den kommenden März wird eigentlich erst am morgigen Mittwoch erwartet. Vorab deutet ein Leak auf einen echten Martial Arts-Hit hin.

