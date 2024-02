F1 24: Frühstart mit 2024-Teamwagen an diesem Wochenende in F1 23

Electronic Arts und Codemasters haben offiziell F1 24 angekündigt, das am 31. Mai 2024 erscheint. Erstmals gibt es einen Frühstart mit einem 2024-Teamwagen in F1 23 an diesem Wochenende.

An dem Frühstart können alle Vorbesteller von F1 24 teilnehmen, und zwar vor dem Eröffnungsrennen an diesem Wochenende. Hierzu stellt man den 2024-Teamwagen in den F1 23-Zeitfahr-Herausforderungen bereit.

„Zum ersten Mal können unsere F1 23-Spieler noch vor dem ersten Lights Out an diesem Wochenende mit einigen ihrer Lieblingsteams in die Saison 2024 einsteigen“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Unsere vollständige Enthüllung kommt bald, und wir bringen den Spielern einen überarbeiteten Karrieremodus, ein neues EA SPORTS Dynamic Handling System und vieles mehr.“

Wer im Besitz von F1 21, F1 22 oder F1 23 ist, bekommt für einen begrenzten Zeitraum zusätzlich einen Rabatt von 15 % auf die F1 24 Champions Edition. Ergänzend erhalten Vorbesteller die McLaren- und Alpine 2023 F1 esports-Lackierungen, welche ihnen später auch in F1 24 zur Verfügung stehen.

Eine zweite Welle neuer Saisonlackierungen, die Ende April verfügbar sind, erhalten Vorbesteller zum Start von F1 24 mehrere wertvolle Gegenstände, die direkt mit dem Spiel verbunden sind. Die exklusive digitale Champions Edition umfasst zum Beispiel zwei neue Formel 1-Symbolen, 18.000 PitCoins und das F1 World Bumper Pack mit Ressourcen für Einzel- und Mehrspieler-Events.

Außerdem erhalten Vorbesteller bis zu drei Tage Vorabzugang zum Spiel ab dem 28. Mai, einen VIP Podium Pass, sowie 5.000 PitCoins und ein F1 World Starter Pack.

Welche Gameplay-Neuerungen F1 24 beinhaltet, wird man in Kürze vorstellen.