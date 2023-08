PlayStation Plus Line-up im September kollidiert mit ungünstiger Ankündigung

An anderer Stelle wird vor allem der Preis des neuen PlayStation Plus Premium-Abo kritisiert, in dem viele keinen Mehrwert mehr erkennen können. Einstige Versprechen von Classic Games werden nur zögerlich nachgereicht, und wenn doch, dann sind sie technisch meist ziemlich schlecht umgesetzt.

Im September kann man sich auf Saints Row ( unser Review ), Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero freuen, alles Titel, die sich nicht jeder unbedingt gewünscht hat und das teils sehr schwache PlayStation Plus Line-up der letzten Monate fortsetzt.

Sony hat heute das vollständige Line-up für PlayStation Plus Essential vorgestellt , das zusammen mit der angekündigten Preiserhöhung von PlayStation Plus für heftige Diskussionen sorgt. Gleichzeitig bestätigt sich damit auch der vorherige Leak .

