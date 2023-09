PlayStation Plus Preiserhöhung, letzte Chance zum Aufstocken

Heute ist der letzte Tag, um sein PlayStation Plus Abo zum alten Tarif aufzustocken. Ab Mitternacht greift die viel kritisierte Preiserhöhung, die zugleich auf ein semi-gutes PlayStation Plus Update trifft.

Sony hat bisher noch immer keinen zufriedenstellenden Grund genannt, warum PlayStation Plus einfach mal so um rund 30 Prozent teurer wird, abgesehen von den üblichen Phrasen, die nie nicht wirklich eingetreten sind. Um dem entgegenzutreten, muss man entweder die Chance heute nutzen, um „günstig“ zu verlängern, auf die nächste Rabattaktion warten oder einfach mal ein Zeichen setzen und ganz darauf verzichten.

Letzteres könnte nun tatsächlich eintreten, nachdem fast 60 Prozent der User in Umfragen erklärt haben, sie werden ihr bestehenden Abo nicht mehr verlängern oder auf eine niedrigere Stufe wechseln. Damit hätte Sony zumindest nichts gewonnen und würde dies auch anhand der Zahlen sehen. An ein nachhaltiges Geschäftsmodell glaubt man ohnehin mit PlayStation Plus oder dem Game Pass nicht.

Die zukünftig lobenswerteste Stufe wird weiterhin PlayStation Plus Extra sein, das es fortan zum alten Preis der Premium-Stufe von 120 EUR pro Jahr gibt.

PlayStation Plus September Line-up verfügbar

Ab heute sind außerdem die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential verfügbar, einschließlich Saints Row (unser Review), Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero freuen, alles Titel, die das teils sehr schwache PlayStation Plus Line-up der letzten Monate fortsetzt.

Gleichzeitig verliert PlayStation Plus Essential die Spiele aus dem August, darunter PGA Tour 2K23, Dreams und Death’s Door, die zumindest in eurer Bibliothek gesichert werden müssen. Zudem verbleiben nur noch wenige Tage für einige Spiele bei PlayStation Plus Extra und Premium, die gegen Mitte des Monats ausgetauscht werden. Dazu gehören diesmal:

Deathloop – PS5 – 18. September

Watch Dogs – PS4 – 18. September

Watch Dogs 2 – PS4 – 18. September

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – PS4 – 18. September

Nidhogg 2 – PS4 – 18. September

Through the Darkest of Times – PS4 – 18. September

Chicory: A Colorful Tale – PS5/PS4 –18. September

Death end re;Quest 2 – PS4 – 18. September

Die Ankündigung der neuen PlayStation Plus Spiele, die an dessen Stelle treten, werden in wenigen Tagen erwartet.