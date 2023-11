PlayStation Portal Unboxing & erste Eindrücke

Während man in diesen Tagen hauptsächlich von der PS5 Slim spricht, hat Sony mit PlayStation Portal in Kürze ein ebenfalls interessantes neues Gadget am Start. Ein erstes inoffizielles Unboxing-Video liefert hier neue Eindrücke.

Ein Video des spanischen Magazins Hobby Consolas zeigt hier unter anderem den Inhalt von PlayStation Portal, stellt einige Größenvergleiche an und liefert persönliche Eindrücke. Einschalten darf man das Gerät laut einem Embargo von Sony aber noch nicht.

PlayStation Portal Eindrücke

Laut dem Magazin fühlt sich PlayStation Portal sehr nach einem DualSense Controller an, wenn man es in der Hand hält, während der Bildschirm durchaus als groß bezeichnet werden kann. Das gesamte Konstrukt wird als „robust„, aber dennoch leicht in der Hand beschrieben. Die Touchpad-Funktion befindet sich rechts und links neben dem Display, auf die bisher kaum eingegangen wurde. Allerdings nutzen diese auch nur sehr wenige Entwickler. Damit bietet man alle Funktionen, die auch der DualSense Controller mit bringt.

Zum Lieferumfang von PlayStation Portal gehören der Handheld an sich und ein wenig Zubehör wie ein USB-Kabel. Sonst ist man aber auch hier recht sparsam unterwegs.

PlayStation Portal Specs

Auf der technischen Seite bietet man ansonsten die wichtigsten Funktionen des DualSense-Controllers, einschließlich adaptiver Trigger und haptischem Feedback, ein 8-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde, sowie die neue PlayStation Link Technologie.

Der Einsatzzweck von PlayStation Portal wird aber auch weiterhin kritisiert, der laut Sony alleinig auf das Remote-Play im eigenen Netzwerk ausgelegt ist, während man einen externen Zugriff von der Verbindungsqualität abhängig macht. Eine Cloud-Anbindung schließt man bislang kategorisch aus, obwohl dies ein echtes Killer-Feature mit PlayStation Portal wäre.

Offiziell kann man PlayStation Portal ab dem 15. November kaufen. Vorbestellungen sind ab sofort bei Amazon.de möglich.