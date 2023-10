PlayStation Portal – Sony über Switch-Vergleich & Cloud-Gaming unterwegs

Im kommenden November wird Sony mit PlayStation Portal ein neues Handheld auf den Markt bringen, das allerdings mehr ein Zubehör ist und nicht eigenständig funktioniert. Dennoch kommt die Frage auf, wie man sich mit PlayStation Portal als Konkurrenz positioniert, insbesondere zur Nintendo Switch.

Der Handheld-Markt erlebt derzeit einen kleinen Aufschwung, an dem nicht nur Nintendo weiter festhält, auch das SteamDeck, Logitech G & Co. sind damit sehr erfolgreich unterwegs. Wo man PlayStation Portal zwischen all diesen Optionen sieht, darauf ist Sonys Senior VP Eric Lempel im Interview mit der BBC eingegangen.

Dort beschreibt er PlayStation Portal als „etwas Einzigartiges“, das man nur für das PlayStation-Publikum geschaffen hat. Man möchte damit mehr Optionen zum Spielen anbieten, selbst wenn diese eine einzige Funktion von PlayStation Portal bislang stark kritisiert wird.

„Es ist ein anderes Angebot und wirklich etwas Einzigartiges für das PlayStation-Publikum“, so Lempel.

Kein Cloud-Gaming mit PlayStation Portal

Dass Sony bislang nicht auf die Kritik zu PlayStation Portal eingegangen ist und scheinbar auch keine Optionen mit dem Handheld erwägt, wird ebenfalls deutlich. So stellt man klar, dass man keine Konkurrenz im Handheld-Markt sein möchte und auch die naheliegendste Funktion des Cloud-Gaming nicht mit PlayStation Portal anstrebt.

„Mr. Lempel bestätigte gegenüber der BBC, dass Spieler keine Spiele direkt vom Cloud-Gaming-Dienst von PlayStation auf das Gerät streamen können.“

Wieso und weshalb Sony dies so deutlich ablehnt, sorgt für ziemliches Unverständnis, zumal das Cloud-Gaming auf der PS5 in diesen Tagen wieder einen Schritt vorwärts macht. Es wäre zudem das Argument schlechthin für PlayStation Portal und eine weitere attraktive Option im PlayStation Plus Premium-Abo.

Ob diese Entscheidung nur für den Moment gilt oder es eine schlichte Sache der Software ist, die sich leicht umsetzen ließ, bleibt abzuwarten. So wirkt PlayStation Portal mehr wie ein sehr teures Gadget für PS5.

PlayStation Portal wird ab dem 15. November erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden.