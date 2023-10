PS5 Cloud-Streaming ab heute auch in Europa verfügbar

PS Plus Cloud Streaming kommt nach Europa. Nachdem das Feature bereits vor einigen Tagen in Japan eingeführt wurde, ist es heute auch bei uns soweit. Ab dem heutigen Montag, dem 23. Oktober, ist das Cloud-Streaming Feature offiziell auf PS5 verfügbar!

Im Cloud-Streaming enthalten sind unterstützte und ausgewählte Spiele des PS Plus Spielekatalogs, sowie Spieltestversionen und Spiele, die ihr besitzt, mit einigen Einschränkungen. Es werden keine PS VR2-Spiele unterstützt und die Möglichkeit des Streamens beschränkt sich auf digitale PS5 Spiele.

Auch wird der Remote Player PlayStation Portal (noch nicht) vom Cloud-Streaming unterstützt, könnte in Zukunft aber folgen. Dieser funktioniert wie bisher auch nur als Remote-Device, bei dem das Spiel auf eurer Konsole installiert sein muss. Wer ein Spiel mit Add-ons zocken möchte, muss den Zusatzinhalt zuerst kaufen, kann dann aber auch im Stream darauf zugreifen.

Neben Download dann auch verfügbar, die Stream Option

PS5 Streaming nur für PlayStation Plus User

Verfügbar ist das Streaming für alle Playstation Plus Premium Abonnenten. Neben dem Button Download wird so in Zukunft bei unterstützten Spielen ein Button für Streamen erscheinen, somit müsst ihr das Spiel nicht zuerst herunterladen, sondern könnt es direkt spielen. Der Unterschied zu der schon vorhandenen Remote Play Funktion besteht darin, dass mit dem Cloud-Streaming die Spiele nicht mehr auf die Konsole heruntergeladen werden müssen. Voraussetzung ist eine stabile, entsprechend leistungsstarke Internetleitung. Das Cloud-Streaming unterstützt eine Auflösung bis zu 4K bei 60Hz. Hierfür wird eine Internetgeschwindigkeit von 52Mbit/s von Playstation empfohlen. Bei FullHD sind es rund 23 Mbit/s. Die Mindestanforderungen für 4K sind 38 Mbit/s und 15 Mbit/s für FullHD.

Der Spielstand beim Cloud-Streaming wird in der Cloud gespeichert, mit der es erleichtert wird, Spielstände zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. So bleiben Spielstände und Trophäen erhalten, wenn ihr das Spiel kauft und nicht im Stream spielt. Die Spielerfahrung beim streamen soll laut Sony dieselbe sein wie beim klassischem Zocken mit heruntergeladenem Spiel, mit dem einzigen Unterschied, dass der Spielstand nicht mehr auf der Festplatte der PS5 gespeichert wird, sondern eben automatisch in der Cloud.

Die Streaming-Option ist momentan auf Playstation 5 Konsolen beschränkt. Auf älteren Konsolen steht das Feature demnach nicht zur Verfügung. Cloud-Streaming wird schrittweise eingeführt, den Anfang machte Japan am 17. Oktober, gefolgt von Europa am 23. Oktober und Nordamerika am 30. Oktober so der Plan von Sony. Begründet wird die schrittweise Einführung mit dem damit verbundenen großem Aufwand.