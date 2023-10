Far Cry 7 soll eigenständigen Extraction-Shooter bekommen – Gerücht

Nach aktuellen Plänen soll der Multiplayer-Part im April 2025 erscheinen, während im gleichen Jahr auch Far Cry 7 erscheinen soll. Hier war unter anderem die Rede von einem kontroversen Setting . All diese Informationen sind bislang jedoch nicht durch Ubisoft bestätigt worden. Zusätzlich war bereits die Rede von einem Feature, das den Spieler permanent unter Zeitdruck setzt .

Das Ziel im Spiel ist es, so viel Ausrüstung und Munition aus einem Gebiet zu sichern und versuchen zu entkommen, während man immer weiter im Level aufsteigt und weitere Perks erlangt. Dazu müssen wahrscheinlich Aufträge innerhalb der Gameplay-Matches erfüllt werden. Stirbt man allerdings, verliert man alles – Level, Perks und Ausrüstung, ausgenommen die Dinge, die man in seinem Verstecke gesichert hat.

Wie Insider-Gaming berichtet , spielt der besagte Multiplayer-Part in der fiktiven Umgebung Alashnica in Alaska. Die Story basiert auf einem Versprechen auf Freiheit, mit dem der Spieler in die besagte Region gelockt wird, nur um dort ein Land voller Chaos zu entdecken und wo sich die Menschen untereinander nicht vertrauen.

Neben Far Cry 7 soll Ubisoft an einem eigenständigen Multiplayer-Extraction-Shooter arbeiten, der eine eigene Story und ein eigenes Setting mitbringt. Die Idee dazu soll schon mehrfach überarbeitet worden sein.

