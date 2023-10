Alan Wake 2 – Remedy verspricht eine „sehr gut“ optimierte PS5-Version

Alan Wake 2 erscheint offiziell am 27. Oktober, die Freischaltung erfolgt hier allerdings erst in den frühen Morgenstunden, wie am Wochenende bestätigt .

„Es gibt nun mehr Details in der Grafik, eine bessere Performance, eine tatsächliche endgültige Farbkorrektur und eine Menge anderer Dinge, die uns damals gefehlt haben, seit das Spiel in der Entwicklung war.“

„Besonders als Konsolenspieler bin ich wirklich froh, wie gut Alan Wake 2 auf Konsolenplattformen geworden ist. Wir haben uns während der gesamten Entwicklung stark auf diese Plattform konzentriert, um sicherzustellen, dass das Spiel gut läuft und so unglaublich aussieht, wie es ist. Um fair zu sein, haben wir uns auf alle Plattformen konzentriert, so gut wir konnten.“

