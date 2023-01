PlayStation Store bekommt umfassende Verbesserungen durch Apple Know-How

Nach einem Bericht von Variety konnte Sony den ehemaligen Apple Executive Ben King für sich gewinnen, der in seiner neuen Rolle als Senior VP of Direct-to-Consumer tätig wird. King war 12 Jahre bei Apple beschäftigt und heuerte zwischendurch bei DAZN an. Für Apple war er maßgeblich an der Entwicklung von iTunes, dem App Store und Apple Music beteiligt.

Der PlayStation Store für PS5, PS4 und im Web wurde bereits mehrfach überarbeitet, steht aber dennoch immer wieder in der Kritik. Hier holt sich Sony jetzt weiteres Know-How von Apple an Bord.

