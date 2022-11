PlayStation-Turniere auf PS5 gestartet – Cash, Zubehör & mehr im Gewinntopf

Los geht es am 1. Dezember mit dem Win-A-Thon Turnier auf PS5- und PS4. Hier gibt es bereits spannende Preise zu gewinnen, darunter Bargeld, PS5-Zubehör oder den neuen DualSense Edge-Controller. Ziel während des Turniers ist es Siege zu erringen und sein Gesamtwertung zu verbessern. Sobald man bei einem zulässigen Turnier gewinnt, wird dieser Sieg auf einem regionalen Leaderboard der Gesamtwertung hinzugefügt. Wenn die Ergebnisse am Ende ausgewertet werden, gewinnen alle Spieler mit den meisten Punkten.

Was sind PlayStation-Turniere? Sony beschreibt dies als Erlebnis mit kürzeren Turnierzeiten, die nahtlos in die PS5 Benutzeroberfläche integriert wurden. Die ersten Games, die unterstützt werden, sind Guilty Gear -Strive-, NBA 2K23 und EA SPORTS FIFA 23.

