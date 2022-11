Far Cry 6: Lost Between Worlds ist die neueste Erweiterung für Ubisofts Open-World-Shooter, die man am gestrigen Abend vorgestellt hat. Was diese mit sich bringt, wann sie erscheint und mehr verrät der Publisher heute im Detail.

In Far Cry 6: Lost Between Worlds überwindet man eine brandneue Geschichte von Dani Rojas Prüfungen auf Leben und Tod. Die Spieler erwartet dazu ein reichhaltiger, actiongeladener Spießrutenlauf mit tödlichen Feinden, mehreren Pfaden, brandneuen Überlieferungen und einer Vielzahl einzigartiger Gameplay-Herausforderungen.

Nach der Erkundung einer mysteriösen Meteoriten-Einschlagsstelle wird sich Dani in einem verdrehten Raum zwischen den Welten wiederfinden, begleitet von einer nicht-körperlichen Lebensform namens Fai. Zunächst muss Fais kaputtes Raumschiff repariert werden, indem man fünf verlorene Splitter sammelt, von denen jeder Dani’s Gesamtstatistik für die Überlebensfähigkeit erhöht und sie der Flucht einen Schritt näher bringt.

Far Cry 6: Lost Between Worlds

New Game Plus & die Geheimnisse von Yara

Damit dies gelingt, muss man sich auf seine Guerilla-Fähigkeiten verlassen, um durch 15 herausfordernde und intensive Prüfungen namens Rifts zu navigieren, in denen man die Shardfaces, humanoide und tierische kristalline Feinde, die hinter jeder Ecke lauern, besiegen muss. In jedem unverwechselbaren Riss, wie einer zerstörten Festung, die am Himmel schwebt, und einem Unterwasser-Esperanza voller tödlicher Fallen, begegnen man unterschiedlichen Gefahren und jenseitigen Hindernissen.

Es steht dem Spieler frei, wie er sich jedem Rift nähert, um unterwegs mächtige Waffen und Werkzeuge zu entdecken und die Energiefragmente zu sammeln, die im gesamten Gebiet verstreut sind, sodass man einen Rift bei Bedarf wiederbeleben und erneut angehen kann. Mit mehreren verzweigten Pfaden und intensiver Action von Moment zu Moment werden die Spieler bei jedem Lauf ein einzigartiges Erlebnis haben, während sie diese verdrehte Welt meistern.

Far Cry 6: Lost Between Worlds erscheint am 06. Dezember zum Preis von 19.99 EUR. Zudem startet heute eine Free Trial-Phase, in der man die Hauptstory von Far Cry 6 erlebt, in der man Yara von einem brutalem Regime befreien muss.

Zusätzlich ist eine neues Game-Update mit einer New Game Plus-Option und dem Completionist Aid Feature, das einem dabei hilft, die Geheimnisse von Yara zu entdecken.