PlayStation VR feiert 5. Geburtstag, gratis Spiele & mehr

Sony feiert in diesen Tagen den fünften Geburtstag von PlayStation VR und hat dazu ein paar interessante Infos zusammengetragen.

Dazu blickt man auf einige Meilensteine der Plattform zurück und legt einen Augenmerk auf die weltweit fünf meistgespielten Titel auf PSVR. Dazu zählen:

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 Biohazard

Beat Saber

Rec Room

Je nach Region gab es hier unterschiedliche Favoriten, die Sony ebenfalls aufschlüsselt:

Europa Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard

Nordamerika Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour

Japan Resident Evil 7 Biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport



Damit nicht genug, erhalten PlayStation VR User ab November drei kostenlose VR-Spiele, die man in Kürze enthüllen wird.

„Seit der Markteinführung von PS VR ist eine vielseitige Palette an einzigartigen Erlebnissen entstanden, die eine ganz bestimmte Ausstrahlung besitzt, auf die wir es mit dieser Plattform abgesehen hatten. Dazu gehören von der Kritik gelobte Spiele wie der Action-Shooter Rez Infinite mit seiner aufregenden audiovisuellen Gestaltung, das epische Rettungseinsatz-Plattform-Spiel Astro Bot Rescue Mission und die Stealth-Action in Hitman 3.“ PlayStation VR

Weitere VR-Spiele in Arbeit

Und obwohl bereits ein Nachfolger zu PlayStation VR angekündigt ist, wird es für das original Headset weitere Spiele geben, die Sony in Aussicht stellt. Dazu gehören unter anderem Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places, Zenith: The Last City und weitere.

Ein Special zum Geburtstag von PlayStation VR, in dem auch zahlreiche Entwickler zu Wort kommen, gibt es ergänzend auf dem offiziellen PlayStation Blog.