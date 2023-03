PlayStation VR2 – Einige Spieler warten noch immer auf Lieferung

Zunächst sollte man den genauen Sendungsstatus erfassen, was bei UPS auf der Homepage oft viel genauer ist, als mit dem Tracking-Link, den Sony in der E-Mail bereitstellt. Unter dem UPS Tracking (Sendungsnummer aus E-Mail) hier > Details anzeigen > Sendungsstatus erhält man genauere Details zum aktuellen Stand.

„Ich habe das Problem, dass sich seit dem 20.02.2023 der Lieferstatus nicht mehr verändert hat. Die VR-Brille ist seitdem versandbereit in Holland und sonst tut sich nichts mehr. Laut UPS soll man sich an den Absender wenden. Den PlayStation-Support über den Chat zu erreichen ist gerade eine Geduldsprobe. Nach 1 Stunde in der Warteschleife hatte ich jemand erreicht, der mir aber nur wirres Zeugs geschrieben hat. Ich soll die Versandkosten zurück erstatten? Ergibt irgendwie keinen Sinn!“

