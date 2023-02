PlayStation VR2 Teardown zeigt das Headset in Einzelteilen

„Der Lichtschutz kann vom PS VR2-Headset entfernt und mit Wasser gereinigt werden. Wische das Wasser mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Lasse den Lichtschutz an einem gut belüfteten Ort trocknen, bevor du ihn wieder am PS VR2-Headset anbringst und die PS VR2 verwendest.“

Auch der neue Sense Controller wird vollständig auseinander genommen. Im zweiten Video macht sich Takeshi Igarashi vom Peripheral Design Team an Werk, um einen genaueren Blick auf die Tracking-Technologie des Controllers zu werfen, die das Gefühl der Immersion verstärken, einschließlich der Finger-Sensoren, die es Spielern ermöglichen, natürlichere Handgesten während des Spiels zu vollziehen, sowie in das haptische Feedback und die adaptiven Trigger zu nutzen, die auf den Innovation des DualSense Wireless Controllers aufbauen.

Wie schon bei der PS5 damals zeigt Sony auch zu PlayStation VR2 ein offizielles Teardown-Video, in dem man das Headset vollständig in alle Einzelteile zerlegt. Was alles im Inneren und in den Sense Controller schlummert, erfährt man in zwei umfassenden Videos.

