PlayStation VR2 – Weiterhin kein Verkauf im regulären Handel geplant

Die Regelung gilt übrigens nur für Deutschland. In anderen Regionen lässt sich PS VR2 durchaus im regulären Handel erwarten, einschließlich Österreich und in der Schweiz.

Warum sich Deutschland von anderen Regionen in der Hinsicht unterscheidet, ist nicht klar. Derzeit werden alle Bestellungen bei PlayStation Direct direkt in den Niederlanden bearbeitet und versendet. Das spart natürlich unheimlich viele Kosten bei den Zwischenhändlern ein. Von deren Seite ist natürlich dann auch kein Support für PlayStation VR2 zu erwarten.

„Dazu haben wir noch keine Infos. In Österreich und in der Schweiz ist es im stationären Handel verfügbar.“

What do you think?