Silent Hill 2 Remake: Serienautor geht von verärgerten Fans aus

Bloober Team arbeitet aktuell an einem Remake zum Horror-Klassiker Silent Hill 2. Tatsächlich ist das Spiel sogar aus technischer Sicht schon so gut wie fertig, Publisher Konami hat aber bisher noch keine genauen Pläne zur Veröffentlichung bekannt gegeben. Der Release soll aber noch 2023 folgen. Ein Autor, der an zwei älteren Spielen aus dem Silent Hill-Universum gearbeitet hat, hat sich jetzt zum Remake geäußert. Er gehe stark davon aus, dass viele Fans verärgert sein werden.

Silent Hill 2 Remake – Große Fallhöhe

Es geht dabei um Sam Barlow, der als Autor an Silent Hill: Origins and Silent Hill: Shattered Memories beteiligt war. Seine Sorgen haben dabei allerdings nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Diese kann er gar nicht einschätzen und persönlich freue er sich schon sehr auf die Neuauflage. Das Problem sei eher das Spiel selbst, bei dem die Erwartungshaltung einfach unrealistisch hoch sein dürfte. Gegenüber playstationlifestyle.net sagte Barlow:

Ich persönlich bin weniger begeistert davon, ein Remaster zu spielen. Ein Remaster von Silent Hill 2 ist auch so etwas wie der größte Giftkübel in der Videospielwelt. Ich meine, viel Glück für sie, denn ich weiß nicht, wie man das machen kann, ohne die Leute zu verärgern.

Silent Hill 2 hätte demnach einen so hohen Stellenwert bei Fans von klassischen Horror-Games und der Serie, dass es so oder so zu verärgerten Spielern kommen muss. Bloober Team hat schon im Januar klar gemacht, dass sie für das Remake keine großen Neuerungen geplant haben. Es geht ihnen vor allem darum, die Stärken des Originals in einer technisch und spielerisch modernen Version zu konservieren. Eigene Experimente sind daher nicht zu erwarten.

Die Sorge ist einerseits natürlich berechtigt. Immerhin gibt es immer wieder verärgerte Fans, die das Gefühl haben, dass Entwickler ihre Lieblingsspiele nicht richtig behandeln. Dass es aber auch anders gehen kann, beweist seit geraumer Zeit ausgerechnet Capcom, die aktuell mit dem Remake von Resident Evil 4 große Erfolge einfahren und dabei kaum kritische Stimmen ertragen müssen.