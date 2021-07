Port Royale 4 bekommt ein Next-Gen Upgrade

Kalypso Media hat ein Next-Gen Upgrade für Port Royale 4 angekündigt, das am 10. September erscheint und die Karibik noch stimmiger erstrahlen lässt.

Zu den Highlights des Upgrades gehören eine verbesserte Grafik sowie Performance, Cross-Gen-Save-Funktionalität und eine verbesserte Licht- und Wettersimulation. Mit einer atemberaubenden 4K-Spielwelt auf PS5 und Xbox Series X (1080p auf Xbox Series S) sowie Echtzeit-Cloud-Rendering bietet Port Royale 4 Next-Gen-Konsolen Spieler das bisher detaillierteste Handelserlebnis des 17. Jahrhunderts.

Die Next-Gen-Konsolen Versionen von Port Royale 4 werden sowohl in der Standard als auch in der Extended Edition erscheinen – letztere enthält exklusive digitale Inhalte wie 4 Leuchttürme und die Blaupausen für 5 dekorative Parks. Eine Extended Edition wird auch im Handel erhältlich sein.

Über Port Royale 4

Zum ersten Mal in der beliebten Port Royale-Serie finden im 4. Teil Seeschlachten in einer rundenbasierten Umgebung mit bis zu 8 Schiffen statt. Verwendet spezielle Kapitänstaktiken, um jeden noch so ausweglosen Kampf in einen glorreichen Sieg zu verwandeln.

Die Bedürfnisse euer Städte wachsen zudem stetig, nutzt daher mehrere Inseln, um ertragreiche Produktionsketten und eine funktionierende Infrastruktur mit komplexen Handelsrouten zu schaffen. Macht euch die detaillierte Seekarte zu eigen, um stürmische Wetterregionen, tückische Klippen und flaches Gewässer gekonnt zu umschiffen.

Schließt Aufträge eures Vizekönigs erfolgreich ab, schaltet Konzessionen für Stadtgebäude, Schiffe und mehr frei. Erobert Städte feindlicher Nationen oder jagt deren Flotte mit einem Kaperbrief und sichert euch die wertvolle Ladung. Doch nehmen euch auch in Acht vor stets lauernden Piraten und anderen Freibeutern.