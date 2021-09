eFootball 2022 startet noch in diesem September, das steckt drin

Konami gab heute den Startschuss von eFootball 2022 für den 30. September 2021 bekannt, mit dem man den Namen PES endgültig hinter sich lässt. Was der neue Free-2-Play Ansatz verspricht, verraten wir euch hier.

Das Herz von eFootball bildet die „eFootball World“, der zentrale Spielmodus, bei dem die Spieler kostenlos ab dem Release Partien mit echten Mannschaften spielen können, inklusive:

Offline Matches

Online Events

Seitaro Kimura, eFootball Series Producer bei Konami Digital Entertainment, kommentiert: Da ‘eFootball’ der Name unserer gesamten Plattform ist, ist ‘eFootball 2022’ der offizielle Titel für unsere erste Saison an Inhalten. Plattform-Updates, die neue Funktionen wie plattformübergreifendes Matchmaking und Unterstützung für mobile Controller mit sich bringen, werden in den kommenden Monaten regelmäßig erscheinen und immer kostenlos sein. Zukünftige Inhaltsupdates und Spielmodi werden den Spielern entweder als kostenlose oder als Premium-Optionen angeboten. Wir freuen uns darauf, die Spieler auf dem Spielfeld zu sehen und ihr Feedback zu erhalten.”