Battlefield 2042 Beta Start steht offenbar kurz bevor

EA und DICE könnten noch in dieser Woche mit dem Beta Start zu Battlefield 2042 überraschen, wie mehrere Hinwiese ergeben. Vorbesteller erhalten demnach wieder einen exklusiven Zugriff.

Bereits im Microsoft Store ist ein entsprechender Eintrag zu finden, während im PSN zumindest die Daten dafür hinterlegt wurden. In beiden Fällen lässt sich der Client jedoch noch nicht herunterladen, was vermutlich aber mit der Ankündigung passieren wird.

Twitch-Streamer liefert Datum

Den wohl eindeutigsten Hinweis auf den bevorstehenden Beta Start liefert allerdings der Twitch-Streamer PietSmiet, der die Beta in seinem aktuellen Programmplan erwähnt. Demnach streamt er am kommenden Samstag erste Szenen daraus, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Beta dann zumindest im Early Access verfügbar sein wird.

Weitere Infos zur Early Access werden in den kommenden Tagen erwartet.

DICE bezeichnet Battlefield 2042 schon jetzt als „neu und aufregend„. Von 128-Spieler-Support auf PS5 bis hin zu erweiterten Wettereffekten, die die Art und Weise beeinflussen, wie man auf dem Schlachtfeld agiert, gibt es einige große Neuerungen in Battlefield 2042.

Eines der Highlights ist allerdings Battlefield Portal. Neben dem Standard-All-Out-Warfare und Hazard Zone führt man damit eine dritte Säule in der Battlefield-Geschichte ein, indem man klassische Karten, Modi, Fahrzeuge, Waffen und Gadgets miteinander vereint.

„Wir wollten einen Liebesbrief an die Fans schreiben,“ so DICE. „Es ist ein endloser Zyklus, und da Battlefield im Laufe der Jahre so viele Iterationen hatte, wird jeder einen Favoriten haben.“ DICE

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021.