PowerWash Simulator – Simulations-Hit für PS5 bestätigt

PowerWash Simulator soll schon in Kürze verfügbar sein, mit weiteren Inhalten, die in den kommenden Monaten folgen.

„Es gibt wirklich nichts Befriedigenderes, als den Schmutz wegzublasen, um die einzigartigen Umgebungen in PowerWash Simulator freizulegen. Wir freuen uns darauf, dem Spiel in Zukunft noch mehr Inhalte hinzuzufügen.“ James Marsden, Gründer und Co-CEO von FuturLab.

Graffiti, Schmutz, Moos und Schimmel, es gibt nichts, was nicht gegen eure Reiniger, Düsen, Seifen und Verlängerungen bestehen kann. Es gibt kein Richtig oder Falsch, keinen Zeitdruck und kein Endergebnis, sondern einfach nur euch und eure „Waffe“ in der Hand.

Die Idee ist so einfach wie genial. Mittels eines Hochdruckreinigers gilt es verschiedenste Dinge so effizient wie möglich zu säubern und so zur Nummer 1 in der Stadt zu werden. Dazu errichtet man sein eigenes Hochdruckreiniger-Geschäft, schaltet neue Tools, Upgrades und mehr frei und kann sich am Ende des Tages auf ein äußerst befriedigendes Gefühl freuen.

