Project Birdseye: Neues Projekt von Striking Distance angekündigt

Nähere Details, die angestrebten Plattformen und das Release-Datum zu The Callisto Protocol möchte man in den kommenden Monaten verraten.

Project Birdseye wird definitiv nicht The Callisto Protocol 2, vielmehr sollte man das Spiel als eine Nebenquest betrachten, die es dem Team ermöglicht, die Welt von The Callisto Protocol zu erweitern und die kreative Energie des Studios auf etwas anderes anzuwenden, ohne dass es die Entwicklung des nächsten AAA-Spiels nicht beeinträchtigt.

„Im Jahr 2023 begann eine kleine Gruppe von uns mit der Arbeit an einem Leidenschaftsprojekt, das aus unserer Besessenheit entstand, rogue-likes leicht zu erlernen und zu spielen, aber Spaß zu meistern. Wir lieben die Welt, die wir für The Callisto Protocol erschaffen haben, und möchten weiterhin in dieser Sandbox spielen – und Black Iron Prison ist der perfekte Future-Punk-Spielplatz für die Vision des Teams.“

