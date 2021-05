Project GAMM – Neues Spiel der Granblue-Macher angekündigt

CyGames, die Macher hinter der Granblue Fantasy-Serie, haben in der Famitsu ihr neues Project GAMM angekündigt, das für Konsolen und den PC erscheinen wird.

Project GAMM wird ebenfalls ein Fantasy-Titel, das zusammen mit dem Senran Kagura-Schöpfer Kenichiro Takaki entsteht. Mit an Bord sind außerdem Illustrator Mogmo, der Komponist Shirou Sagisu sowie der Designer Kiyoshi Arai.

Zum Spiel (via) selbst heißt es, dass dieses Stark um einen Multiplayer herum aufgebaut sein wird. Spieler treten hier gegeneinander in actionreichen und spannenden Matches an und liefern sich epische Battles. Die Spielwelt wird als Ort aus Magie und Maschinen beschrieben, die durch selbige angetrieben werden.

In der Rolle eines jungen Magiers besetzt man den Protagonisten, wobei auch eine Magd, ein Roboter und ein weiterer Ritter erwähnt werden, die allesamt eine zentrale Rolle spielen und selbst auch gesteuert werden können.

Mehr verrät man aktuell noch nicht zum Project GAMM, in der Famitsu scheint es aber schon erste Screenshots zu geben, die aufregende Action-Szenen zeigen.

Weitere Details dazu dürften zeitnahe erfolgen.