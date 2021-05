Resident Evil: Infinite Darkness – Neuer Trailer zur Netflix-Serie

Capcom und Netflix zeigen einen neuen Trailer zu Resident Evil: Infinite Darkness, das im Juli beim Streaming-Anbieter erscheint.

Resident Evil: Infinite Darkness wird als Horror-Action-Serie beschrieben, die auf den Geschichten der beiden Charaktere Leon S. Kennedy und Claire Redfield basieren. Mit einer spannenden Handlung und dynamischen Actionszenen wird man einen neue Sichtweise auf die Resident Evil-Welt enthüllen, wie sie noch nie zuvor gesehen wurde, heißt es.

Die Serie spielt in zwei Zeitebenen, in denen die beiden vierzehnjährigen Schwestern Jade und Billie Wesker nach New Raccoon City ziehen, einer aus dem Boden gestampften Planstadt, gerade als sie mitten in der Pubertät stecken. Doch je mehr Zeit sie dort verbringen, desto klarer wird den beiden, dass diese Stadt mehr ist als es zunächst scheint und dass ihr Vater dunkle Geheimnisse verbirgt. Geheimnisse, die die Welt vernichten könnten.

Die zweite Erzählebene spielt mehr als zehn Jahre in der Zukunft: Es gibt nur noch weniger als fünfzehn Millionen Menschen auf der Erde. Und mehr als sechs Milliarden Monster – Menschen und Tiere, die mit dem T-Virus infiziert sind. Die inzwischen dreißigjährige Jade kämpft in dieser neuen Welt ums Überleben, während Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit – über ihre Schwester, ihren Vater und sie selbst – sie weiter verfolgen.

Diese Serie wird von Hiroyuki Kobayashi von Capcom produziert, der für die Entstehung zahlreicher Titel in der Resident Evil-Serie verantwortlich ist. TMS Entertainment, das für verschiedene Anime-Serien steht, wird die Serie produzieren, während Quebico unter der Leitung von Kei Miyamoto, dem Produzenten von Resident Evil: Vendetta, für die vollständige 3D-CG-Animationsproduktion verantwortlich sein wird.

Neue Verkaufszahlen zu Resident Evil

Gleichzeitig gab Capcom neue Verkaufszahlen zur Resident Evil-Serie bekannt, die weltweit über 100 Millionen Mal verkauft wurde. Im Details erreichen die Spiele folgende Zahlen:

Resident Evil 7: biohazard (PS4, Xbox One, PC) über 9 Millionen mal (500,000 in 2021)

Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) über 4 Millionen Mal (400,000 in 2021)

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) über 8 Millionen Mal (300,000 in 2021)

Der jüngste Eintrag, Resident Evil Village, hat einen erfolgreichen Start hingelegt und konnte bereits über 3 Millionen Mal verkauft werden.

Resident Evil: Infinite Darkness startet am 08. Juli auf Netflix.