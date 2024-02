PS VR2 am PC: Erwartungen könnten zu hoch gesteckt sein

In dem Fall ging es nicht darum, PC-Spieler für PS VR2 zu gewinnen, sondern PS VR2-Spielern mehr Content zu ermöglichen. Hier müsste man vermutlich jedoch auf die exklusiven Features verzichten, die in nativen PS5 VR2-Games zum Einsatz kommen, wie etwa das haptische Feedback. Eine vergleichbare Erfahrung wäre es damit dann nicht mehr. Dennoch könnte es die Verkaufszahlen der PS VR2 verbessern, die aktuell um die knapp 1 Million vermutet werden.

„Sony hat in den letzten Jahren stark in Streaming-Lösungen investiert und ich glaube, dass sie eine Anwendung veröffentlichen werden, die auf einem PC läuft, auf PCVR-Anwendungen beschränkt ist, die sie in irgendeiner Weise zertifizieren, und die Spiele auf die PS5 mit angeschlossener PSVR2 streamt.“

In ersten Überlegungen, was Sony hier vorhat, hält man es für unwahrscheinlich, dass man PS VR2 direkt mit dem PC verbinden kann. Das liest sich bereits aus der Ankündigung heraus, in der Sony schreibt:

