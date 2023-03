PS VR2: Entwickler erwarten keine große AAA-Spiele

Dass Sony ebenfalls auf die Third-Party Studios vertraut, hat man erst vor wenigen Tagen durchblicken lassen. Letztendlich geht es auch nicht darum, dass man ein 40 Stunden God of War in VR umsetzen soll, vielmehr müssen qualitative und überzeugende Inhalte her, die preislich dann auch angemessen sind. Aber genau daran scheitert es derzeit noch erheblich.

Bei Cloudhead Games hat man zwar noch Hoffnung, dass sich das Gleichgewicht wieder mehr zugunsten von VR verlagert, bislang und wohl auch in Zukunft werden kleinere Indie-Studios die Last tragen müssen – und für diese sind AAA-Produktion selten umsetzbar.

„VR stellt eine mögliche existenzielle Bedrohung für die milliardenschwere AAA-Gaming-Industrie dar. Letztendlich sind neue Absatzmöglichkeiten, Fähigkeiten und grundlegende Änderungen in der Herangehensweise an ihr Geschäft erforderlich. Wie bei Big Oil vs Renewables gibt es hier eine alte Garde, die kein Fan von VR ist,“ sagt Denny Unger von Cloudhead .

