PS VR2 Error – Headset lässt sich nicht einschalten, dieser Fix hilft!

Anders als beim original PS VR-Headset ist das Verbindungskabel diesmal nicht fest mit dem Headset verbunden, auch wenn es von außen so wirkt. Schaut man einmal unter das Headband, wurde das Kabel einfach eingesteckt und kann mitunter etwas locker sitzen. Im Ergebnis bleibt das Headset einfach aus und suggeriert einen Hardware-Defekt. Anfragen beim PlayStation Support resultieren offenbar in einem Austausch der Hardware, auch wenn die Lösung so einfach ist.

