PS VR2 – Erstes Firmware-Update verbessert Grafik & Hardware

Mit der heutigen PS5 Firmware 23.01-07.00.00 hat auch PlayStation VR2 ein erstes Firmware-Update seit dem Launch im Februar erhalten. Damit bekommt das Headset diverse Verbesserungen bei der Hardware und Software spendiert.

In Bezug auf die Hardware lassen sich damit die Sense Controller nun auch drahtlos aktualisieren, ein Feature, das seit heute ebenfalls für die regulären DualSense Controller zur Verfügung steht.

Grafische Verbesserungen in ersten Spielen

Wie User unter anderem auf Reddit berichten, wurde mit dem Update die Grafik in einigen Spielen verbessert, insbesondere bei Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village und Gran Turismo 7. Da es sich um unterschiedliche Titel handelt, kann man davon ausgehen, dass hier eine systemweite Optimierung implementiert wurde.

Speziell betrifft es wohl das Reprojection-Ghosting, das auftreten kann, wenn Spiele künstlich von 60fps auf 120fps gepusht und dadurch mögliche Geisterbilder wahrgenommen werden. Das wurde auch in unserem Review zu Horizon Call of the Mountain angemerkt, wo unser Author Christian den Hintergrund wie folgt erklärt:

Nach dem Update stellt ein User nun fest:

„Habe gerade das Into Horizon wiederholt. Das Reprojection Ghosting dort war wirklich schmerzhaft, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Jetzt ist es so viel besser! Es ist immer noch da, aber etwa 10% von dem, was es zuvor war.“

Ferner wird berichtet, dass sich der TV nun auch unabhängig vom PlayStation VR2 Headset ausschalten lässt, was unter bestimmten Setup-Konfigurationen nicht möglich war und somit auch nicht jeden User betraf.

Einen offiziellen Changelog zum PS VR2 Firmware Update gibt es derzeit noch nicht.